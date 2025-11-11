Homem investigado por armazenar material pornográfico infantil é preso

Um homem de 21 anos, investigado por armazenamento e comercialização de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, foi preso por posse irregular de armas de fogo, incluindo espingarda e pistolas. A prisão, realizada na última segunda-feira (10/11), em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador (BA), foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Civil da Bahia (PCBA).

Durante a chegada dos policiais, o investigado tentou fugir pelos fundos da residência. Dentro da casa, os agentes encontraram uma espingarda, um revólver, duas pistolas falsas e celulares, que serão encaminhados à perícia para a análise dos dados e do conteúdo.

O motivo da prisão do homem foi a posse irregular de arma de fogo. O suspeito e as armas — junto com os simulacros — foram encaminhados ao setor responsável para os procedimentos legais.

A operação faz parte do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA/DF).