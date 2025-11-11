InícioCidades DF
Famoso em Recife, MC chama passageira de "macaca e gorila" dentro de ônibus do DF

Ewerton Cláudio, 21 anos, conhecido como VT Kebradeira, foi preso em flagrante e, na delegacia, em Sobradinho 2, chegou a ameaçar policiais civis

Cantor de brega funk é preso por injúria racial - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Famoso em Recife, o cantor de brega funk Ewerton Cláudio, 21 anos, conhecido como VT Kebradeira, foi preso depois de cometer injúria racial contra uma mulher dentro de um ônibus de viagem da empresa Catedral. O caso ocorreu próximo à Rodoviária de Sobradinho, no DF.

O Correio apurou que Ewerton promoveu um show em Goiânia nessa segunda-feira (10/11) e embarcou no ônibus rumo a Recife. Nas redes sociais, o cantor acumula mais de 400 mil seguidores e publica vídeos e fotos das danças e apresentações.

O ônibus levava passageiros de São Paulo com destino a vários estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba e João Pessoa.

Passageiros contaram à reportagem, na porta da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), que o MC começou a gritar dentro do ônibus. Para uma moça que estava ao lado dele, proferiu as palavras: macaca, gorila e crioula.

Prisão

O motorista acionou a Polícia Militar, que deteve o homem em flagrante. Na delegacia, a reportagem flagrou o momento em que o MC disse aos militares que os “pegaria”. Um agente da Polícia Civil perguntou: “Você está ameaçando a polícia?”. Ele respondeu: “Sim, estou”.

Preso, Ewerton repassou a caixa de som e o celular a um dos passageiros que mora na Bahia. “Vou levar e ele deve ir buscar, quando sair daqui. Mas não vou perder meu ônibus”, disse o rapaz. O caso é tratado como injúria racial.

Por Darcianne Diogo
postado em 11/11/2025 19:47
