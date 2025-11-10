Réu por homicídio cometido há 26 anos é julgado nesta terça-feira (11/11)

Laíza Ribeiro*

Considerado o homem foragido há mais tempo no Distrito Federal e preso desde fevereiro, Francisco Edson Pereira será julgado nesta terça-feira (11/11). O réu é apontado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT) como autor de um homicídio cometido em 1999. Ele foi preso em 24 de fevereiro deste ano, em Roraima, e utilizava um nome falso para tentar disfarçar a identidade.

A sessão acontecerá no Tribunal do Júri do Gama, a partir das 9h.

Francisco é nascido no Ceará e trabalhava como repositor em um supermercado localizado na cidade do Gama. No dia 1° de maio de 1999, ele teria esfaqueado José Eroaldo Ferreira de Menezes, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo as investigações do Ministério Público, Edson Pereira e José Eroaldo tinham desentendimentos antigos. Naquele dia, após uma nova discussão, Francisco teria se aproximado de José de surpresa e o atacado com uma faca.

A denúncia do MPDFT, apresentada em março de 2000, apontou que o crime teve motivo torpe, cometido por uma razão considerada desprezível — nesse caso, uma briga anterior —, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ataque foi repentino e Eroaldo não teve chance de reagir.

Depois do homicídio, Francisco fugiu e permaneceu desaparecido por mais de 25 anos, até ser localizado no início de 2025 após novas diligências da Promotoria de Justiça do Gama, que havia retomado o caso em junho de 2024.

Um mandado de prisão preventiva foi expedido ainda em 2000, mas Francisco desapareceu logo depois do crime. Desde então, ele era considerado o homem foragido há mais tempo do Distrito Federal. Em 2013, diante das inúmeras tentativas frustradas de encontrá-lo, a Justiça suspendeu o processo e o prazo prescricional.

Agora, mais de duas décadas depois do crime, Francisco finalmente enfrentará o júri popular.



*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates