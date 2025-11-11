InícioEconomia
Brasília Summit

"O setor de energia é majoritariamente masculino", diz executiva

CEO da Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo (Emae), Karla Maciel, participou nesta terça-feira (11/11) do 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, sob o tema "Mulheres líderes"

Karla Maciel é a primeira CEO da Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo (Emae) em 125 anos de companhia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Karla Maciel é a primeira CEO da Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo (Emae) em 125 anos de companhia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O setor de energia é majoritariamente masculino, tanto o público quanto o privado. Apenas 16% dos cargos são ocupados por mulheres no mundo. No Brasil, há uma pequena melhora, sendo 20%. Os dados foram apresentados pela CEO da Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo (Emae), Karla Maciel, nesta terça-feira (11/11), no 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Karla, dentro dos 20% dos cargos com presença feminina, apenas 5% exercem cargos de gestão. “É um percentual muito baixo”, ressalta. "O percentual de cargos de mulheres CEOs em geral é de 6%, o setor de energia consegue ser pior ainda", completa.

Ela destacou ainda que, em 125 anos de história da Emae, foi a única mulher a estar na posição de diretora executiva. Porém, “hoje, a Emae apresenta um quadro de 40% de gestão feminina”, completa. 

  • Leia mais: "Mulheres já ocupam 42% dos cargos de comando no DF, diz Celina Leão

Maciel frisou em seu discurso que a liderança feminina traz diversidade de pensamento, empatia para gestão, impulsão na inovação, bem como novas perspectivas e formas de olhar no dia a dia, gerando um ambiente acolhedor e participativo.

“Diversos estudos mostram que quando há mulheres em cargos de liderança, as empresas têm melhor desempenho. Tomam decisões mais equilibradas, são mais sensíveis às transformações sociais. Conseguimos perceber as questões mais sutis”, comentou. 

Agro  

A empresária e presidente da Agropecuária Bela Vista - ABV, Carla de Freitas, também convidada do debate promovido pelo Correio, falou sobre a participação feminina no agronegócio. Ela lembrou que a agropecuária representa 23,2% do Produto Interno Bruto (PIB) e destacou como a mulher é essencial e crucial em todas as cadeias produtivas do setor.

11/11/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - 4 Brasíçia SUMMIT, "Mulheres Líderes" Carla de Freitas Presidente da ABV
Segundo Carla de Freitas, 34% dos cargos de liderança em empresas do agro são ocupados por mulheres: "Acho muito pouco" (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

“A mulher gera vida, essa sensibilidade que nós temos, em cuidar do filho, da casa, ela traz tudo isso. A importância da mulher no agronegócio é brutal”, enfatizou. 

De acordo com a executiva, 19% dos estabelecimentos rurais são dirigidos por mulheres, mas há possibilidade de o número ser maior. Ela revelou que existem gestoras que ainda não assumiram o seu papel, apesar de exercê-lo.

Carla também disse que 34% dos cargos de liderança em empresas do agronegócio são ocupados por mulheres em 2025. “Eu acho que ainda são poucas as mulheres na liderança, isso me dá uma tristeza muito grande.”

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto
postado em 11/11/2025 18:57 / atualizado em 11/11/2025 18:59
SIGA
x