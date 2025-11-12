InícioCidades DF
PARALISAÇÃO

Enfermeiros da rede pública do DF anunciam paralisação nesta quarta

A categoria pede isonomia salarial, melhores condições de trabalho e valorização profissional. Ato conta com carreata até o Palácio do Buriti

Enfermeiros do DF anunciam paralisação. Categoria cobra isonomia salarial e melhores condições de trabalho - (crédito: Divulgação/SindEnfermeiros)

Enfermeiros e enfermeiras da rede pública do Distrito Federal vão paralisar as atividades por 12 horas nesta quarta-feira (12/11). O movimento é organizado pelo SindEnfermeiro-DF, sindicato que representa a categoria no DF.

De acordo com a entidade, a mobilização tem o objetivo de cobrar isonomia salarial, melhores condições de trabalho e valorização profissional. O sindicato afirma que há defasagem nos salários e desigualdade quando comparado a outras categorias da saúde.

A concentração dos profissionais terá início às 8h, no estacionamento 12 do Parque da Cidade. A carreata seguirá até o Plano Piloto e encerrará o ato em frente ao Palácio do Buriti. 

Em nota, o SindEnfermeiro-DF afirma que a paralisação é “um ato legítimo e necerrário diante da defasagem e desigualdade enfrentadas pelos profissionais da enfermagem do SUS”.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 12/11/2025 08:25
