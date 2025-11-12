Enfermeiros da rede pública do DF anunciam paralisação nesta quarta

Enfermeiros do DF anunciam paralisação. Categoria cobra isonomia salarial e melhores condições de trabalho - (crédito: Divulgação/SindEnfermeiros)

Enfermeiros e enfermeiras da rede pública do Distrito Federal vão paralisar as atividades por 12 horas nesta quarta-feira (12/11). O movimento é organizado pelo SindEnfermeiro-DF, sindicato que representa a categoria no DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Série do Correio conta como uma grande amizade pode surgir do cuidado



De acordo com a entidade, a mobilização tem o objetivo de cobrar isonomia salarial, melhores condições de trabalho e valorização profissional. O sindicato afirma que há defasagem nos salários e desigualdade quando comparado a outras categorias da saúde.

A concentração dos profissionais terá início às 8h, no estacionamento 12 do Parque da Cidade. A carreata seguirá até o Plano Piloto e encerrará o ato em frente ao Palácio do Buriti.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota, o SindEnfermeiro-DF afirma que a paralisação é “um ato legítimo e necerrário diante da defasagem e desigualdade enfrentadas pelos profissionais da enfermagem do SUS”.