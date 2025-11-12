Homem é preso com maconha que seria levada de Ceilândia a cidade em Goiás

PMDF prende homem com mais de um quilo de maconha durante ponto de bloqueio em Brazlândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com maconha na região de Brazlândia. O entorpecente seria levado da região de Ceilândia para o município de Padre Bernardo (GO), segundo informou o próprio suspeito aos policiais.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (11/11), durante um ponto de bloqueio realizado por policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao abordarem o veículo, os agentes encontraram duas porções de maconha que, juntas, totalizavam aproximadamente 1,2 quilo da substância.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito já possui antecedentes criminais por furto e por adulteração de sinal identificador de veículo.

