Black Friday impulsiona o varejo com adesão total dos lojistas no DF

Este ano, a Black Friday será em 29 de novembro, mas vários lojistas adiantaram as promoções a fim de renovar os estoques para o Natal - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O comércio do Distrito Federal entra na Black Friday de 2025 com otimismo inédito. Levantamento do Instituto Fecomércio-DF mostra que 100% dos lojistas consultados vão participar da data, índice superior aos 95,3% de 2024. A confiança reflete a expectativa de um fim de ano mais aquecido, afinal, 98% esperam aumento nas vendas, sendo que 43% projetam alta acima de 20%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os descontos médios devem variar de 31% a 50% em 41% das lojas, enquanto 18% planejam promoções acima de 50%. A principal estratégia será o corte direto de preços (73,5%), seguido da diversificação de produtos e do reforço nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As lojas físicas continuam como o principal canal de faturamento, concentrando 86,9% das vendas. Vestuário, eletrônicos e calçados lideram entre os segmentos mais engajados. Para o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, a Black Friday abre o ciclo natalino e ajuda o varejo a renovar estoques e margens para o fim do ano.

"O comércio do DF está confiante e preparado. Hoje a Black Friday representa uma das datas mais importantes para o varejo juntamente com o Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, entre outras. E mais importante é que as promoções abrem o período de vendas de fim de ano e ajudam a renovar os estoques das empresas para o Natal", analisa José Aparecido.

A sondagem foi realizada entre 6 e 10 de novembro, com 102 empresas de 12 segmentos do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF. As entrevistas foram feitas presencialmente, com proprietários e gerentes de estabelecimentos localizados em diversas regiões do DF.

COP30: BB lança estudo inédito sobre sustentabilidade

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, com um exemplar do livro "A gente se importa" (foto: Divulgação/BB)

O Banco do Brasil apresentou na COP 30, em Belém, o livro A gente se importa, resultado da plataforma de escuta Árvore BB — iniciativa apoiada por IA que coletou mais de 8 mil depoimentos sobre sustentabilidade em todo o país. O estudo analisou 5.057 falas, classificadas em 23 subtemas ASG, e é considerado um dos maiores levantamentos populares do tipo no Brasil. Os dados revelam uma geração jovem que associa sustentabilidade à atitude e à inclusão, enquanto o público mais maduro destaca economia verde e finanças sustentáveis. O projeto integra a estratégia do BB de liderança em finanças climáticas e desenvolvimento sustentável. "A gente normalmente pensa na ASG como ambiental, mas a gente precisa de cuidado social, porque abaixo da copa das árvores, a gente tem um povo que pulsa uma cultura diferente, uma economia que pode transformar, sim, o jeito de fazer negócio neste país e no mundo", afirmou a presidente do BB, Tarciana Medeiros, na primeira agenda na Green Zone, que marcou também o lançamento do stand do BB na COP30.

Leia também: Pirenópolis é tomada por cores e luzes e anuncia a chegada do Natal



Distribuidoras não repassam corte da Petrobras, aponta sindicato

Mesmo após a Petrobras reduzir em 4,6% o preço da gasolina A em 20 de outubro, com queda de

R$ 0,14 por litro, o desconto não chegou aos postos. Segundo o Sindicombustíveis-DF, as distribuidoras deveriam ter reduzido em cerca de R$ 0,10 o custo da gasolina C, vendida ao consumidor, mas mantiveram os valores e ainda elevaram o diesel em R$ 0,13 e o etanol em R$ 0,10. O sindicato cobra atuação dos órgãos de controle para investigar o não repasse e os aumentos sem respaldo da Petrobras.

Serviços no DF superam média nacional

O setor de serviços do Distrito Federal registrou alta de 8,3% em setembro ante agosto, segundo o IBGE, um avanço muito acima da média nacional, de 0,6%. Na comparação anual, o volume cresceu 15,1%, com destaque para informação e comunicação ( 25,1%) e serviços profissionais e administrativos ( 17,1%). No acumulado de 2025, a alta é de 7,5%. A receita nominal subiu 5,8% no mês e 18,4% em relação a setembro de 2024. O turismo ficou estável no mês, mas avançou 10,5% na base anual.

Leia também: Agências do trabalhador oferecem 904 vagas de emprego no DF



Conjunto Nacional adere ao manifesto climático dos shoppings

Conjunto Nacional adere ao manifesto climático dos shoppings (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

O Conjunto Nacional reforçou a adesão à agenda ambiental ao apoiar o Manifesto dos Shopping Centers pela Agenda Climática, lançado pela Abrasce durante a COP 30, em Belém. O documento define metas para o setor em áreas, como energia renovável, eficiência hídrica e redução de emissões. O shopping já reduziu 29% do consumo de energia com o Projeto LED, reaproveitando mais de 50 milhões de litros de água e reciclando 83,4% dos resíduos. Em 2024, mais de mil pessoas foram beneficiadas por ações sociais e de inclusão.







