Colisão envolvendo moto deixa pedestre morto na descida da Ponte JK

Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já estava sem vida. Caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (12/11)

Sinistro de trânsito ocorreu na descida da Ponte JK, sentido Plano Piloto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Sinistro de trânsito ocorreu na descida da Ponte JK, sentido Plano Piloto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma moto na descida da Ponte JK, sentido Plano Piloto. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 13h50 desta quarta-feira (12/11). Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência, a vítima já estava sem sinais vitais. O motociclista foi transportado, consciente e orientado, ao hospital, e o local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Ainda não se sabe com detalhes a dinâmica do caso. 

Na noite dessa terça-feira (11), outra ocorrência semelhante mobilizou os bombeiros. Um homem de 44 anos morreu após ser atropelado na DF-130, no Paranoá. Segundo apurado pelo Correio, no instante do impacto, ele empurrou o filho de 13 anos para salvá-lo. O motorista de um Corsa branco, embriagado, fugiu sem prestar socorro. Ele foi preso horas depois após um caminhoneiro testemunhar o acidente e acionar a Polícia Militar do Goiás (PMGO).

Ao chegarem ao local do sinistro, os bombeiros encontraram o homem já em parada cardiorrespiratória e o adolescente ferido. Após tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP de Jornali

Por Letícia Mouhamad
postado em 12/11/2025 15:58
