Colisão envolvendo moto deixa pedestre morto na descida da Ponte JK

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma moto na descida da Ponte JK, sentido Plano Piloto. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 13h50 desta quarta-feira (12/11). Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência, a vítima já estava sem sinais vitais. O motociclista foi transportado, consciente e orientado, ao hospital, e o local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Ainda não se sabe com detalhes a dinâmica do caso.

Na noite dessa terça-feira (11), outra ocorrência semelhante mobilizou os bombeiros. Um homem de 44 anos morreu após ser atropelado na DF-130, no Paranoá. Segundo apurado pelo Correio, no instante do impacto, ele empurrou o filho de 13 anos para salvá-lo. O motorista de um Corsa branco, embriagado, fugiu sem prestar socorro. Ele foi preso horas depois após um caminhoneiro testemunhar o acidente e acionar a Polícia Militar do Goiás (PMGO).

Ao chegarem ao local do sinistro, os bombeiros encontraram o homem já em parada cardiorrespiratória e o adolescente ferido. Após tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.

