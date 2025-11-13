InícioCidades DF
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem é preso por tentar matar ex-companheira e ex-cunhada com uma faca

Criminoso foi encaminhado à 16ª DP (Planaltina), onde foi autuado em flagrante por dupla tentativa de feminicídio

Homem tenta matar ex-companheira e ex-cunhada em Planaltina - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem tenta matar ex-companheira e ex-cunhada em Planaltina - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso, em flagrante, após atacar com uma arma branca a ex-companheira e a ex-cunhada, no Vale do Amanhecer, em Planaltina. Além das duas mulheres, outros dois familiares sofreram ferimentos leves ao tentar conter o agressor. O criminoso foi levado à 16ª Delegacia de Polícia Civil (Planaltina), onde foi autuado em flagrante por dupla tentativa de feminicídio. O caso segue sob investigação.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada nesta quarta-feira (12/11) para atender à ocorrência e conseguiu prender o autor ainda no local. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levadas ao Hospital Regional de Planaltina para atendimento médico.

Os policiais reforçam a importância de denunciar casos de violência doméstica e de ameaças contra mulheres por meio dos canais 190 e Ligue 180.

