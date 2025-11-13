Confira a programação da Feira Cultural do Gama, que termina no domingo

A Feira Cultural do Gama entra em sua reta final mantendo o ritmo de música, teatro, humor e celebração da cultura local. Nesta quinta (13/11), o palco recebe a Batalha das 4 Faces, unindo rimas e cultura hip-hop. Na sexta (14/11), quem sobe ao palco é Jean Mussa, com uma noite de samba e pagode.

No sábado (15/11), o público acompanha Banda Som de Classe, Trio Balalaica (forró) e Pyt Sakaninha (piseiro). Já no domingo (16/11), encerram a programação Negodai, 3NoBrega e BregueNaite. Todas as atividades acontecem no Espaço Voar Cultural, na SMA Conjunto K, loja 5, Pró-DF), sempre a partir das 20h, com entrada gratuita.

Esse evento é parte do projeto Gama Cultural 2025 e é uma realização do Instituto Voar Cultural, por meio de Termo de Colaboração da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/GDF), com apoio da Administração Regional do Gama. O evento reafirma o compromisso com o acesso democrático à cultura, fortalecendo a identidade e a produção artística do Distrito Federal.

Programação

Quinta-feira, 13 de novembro

Batalha das 4 Faces – Rimas e Cultura Hip-Hop

A batalha das 4 faces, vem da união da cena do hip hop do Gama. Sempre procurando incluir e divulgar artistas locais, e disseminar o conhecimento sobre a periferia e artistas de todos os cantos do DF. Funcionando de forma independente há 10 anos com a soma de outros coletivos culturais. Também sempre pensando em incluir mulheres e comunidade LGBTQIA+. E trabalhando de forma independente em movimentos para favorecer pessoas em situação de vulnerabilidade.

Sexta-feira, 14 de novembro

20h – Jean Mussa (Samba e Pagode)

Jean Mussa cantor de samba e pagode a mais de 20 anos, morador do Gama e idealizador do Projeto Tem samba na Feira.

Sábado, 15 de novembro



19h – Banda Som de Classe

A banda brasiliense Som de Classe nasceu em 2015 do encontro de educadores, músicos e militantes sociais em um Ato Cultural pela Valorização da Educação Pública.

20h – Trio Balalaica (Forró)

O cantor e compositor Rodrigo Balalaica começou a sua trajetória em 2005, quando um hobby familiar, foi transformado em um trabalho profissional e pautado em sonhos. Influenciados pela música popular brasileira, o cantor e seus primos fundaram a Banda Balalaica, com propósito de levar muito forró e alegria à capital Federal.

21h – Pyt Sakaninha (Piseiro).

Cantora e compositora Pyt Sakaninham é conhecida como "A Mãe do Desmantelo". Sua arte é a união da poesia do Forró com a batida contagiante do Piseiro, criando sucessos que fazem o público dançando e cantando do início ao fim.

Domingo, 16 de novembro

19h – Negodai

Negodai canta um pouco de sua música autoral e grandes sucessos da MPB.



20h – 3NoBrega

Uma atmosfera dinâmica que revitaliza a história musical brasileira e promove uma conexão entre gerações, atraindo tanto os tradicionalistas quanto os mais jovens em busca de experiências marcantes.

Com música, dança e humor, o Grupo Cênico Musical 3NoBrega oferece um escape do cotidiano. Uma experiência que valoriza e difunde o Brega brasileiro, contribuindo para o patrimônio cultural da cidade.



21h – BregueNaite

Breguenaite é o baile que celebra o som e a estética das quebradas, unindo o brega funk, o tecnomelody e outras batidas periféricas em uma experiência única de dança, liberdade e potência cultural. Idealizado por Loba Makua, o evento reúne artistas, DJs e coletivos que movimentam a cena underground do Distrito Federal. Durante toda a Feira, o DJ Altervir Batista faz intervenções musicais e mantém o clima de encontro e celebração da arte produzida no Gama.