Botecar Brasília valoriza sabores e acontece até 14 de dezembro em 35 bares

Na disputa: o bar Bu.Té.Quim serve disquinhos de carne suína com jiló, acompanhado de geleia de jabuticaba - (crédito: Cedido ao Correio)

*Manuela Sá

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A segunda edição do Botecar Brasília, que começou na última quarta-feira, segue até 14 de dezembro, reunindo 35 bares da capital. Durante o evento, o público poderá experimentar pratos inéditos preparados especialmente para o festival. Este ano, o tema é Sabores Artesanais — Feito à Mão, Feito com o Coração. O objetivo é valorizar o trabalho manual e prestar homenagem à cozinha, com criatividade, tradição e afeto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O organizador, Antônio Lúcio, destaca o propósito do evento: "É um festival que valoriza o encontro, o sabor e o talento de quem faz da cozinha um espaço de expressão e afeto. Nesta edição, o foco no artesanal reforça a importância do feito à mão, do tempo e do cuidado com cada detalhe".

André Lamounier, vice-presidente Institucional e Comercial do Correio Braziliense, explica o porquê da data, que foi escolhida "justamente para ser um aquecimento do verão, período em que os bares estão superlotados". Ele também fala sobre o que deseja para o evento. "O que a gente quer é que o festival tenha a cara da cidade: alegre, para cima e envolvente", diz.

O festival também é uma oportunidade para valorizar o trabalho feito pelos botecos. É no que acredita a sócia do bar Jobim Brasília, na Asa Norte, Andrea Gervasio, 36 anos. "O Botecar é um evento interessante para divulgar nossos produtos e espaço", avalia.

De acordo com a sócia, na última edição, a resposta do público foi positiva. "Muita gente passou a conhecer o bar por meio do festival", conta.

No fim do festival, os melhores botecos serão escolhidos pelo público e por um júri especializado. Quem degustar os tira-gostos, com preços que variam entre R$ 18 e R$ 59,90, pode participar da votação feita por meio de um QR Code disponível nas mesas. São critérios de avaliação o sabor do prato, a temperatura da bebida, o ambiente do boteco e o atendimento.

Edição passada

Criado em Belo Horizonte, onde existe há 11 anos, o Botecar chegou a Brasília em 2024 com o tema Botecar é arte: coma, viva e compartilhe, inspirando os participantes a unir música e gastronomia. Na ocasião, cada tira-gosto foi desenvolvido com base em músicas, cantores e bandas. O grande vencedor da estreia foi o Buteco da Elma, no Guará, com o prato Dizem que sou louco. A receita, um pescoço de peru com farofa de ovo, foi feita com inspiração na música Balada do louco, dos Mutantes.

*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes

Serviço:

Botecar Brasília 2025

Data: 12 de novembro a 14 de dezembro

Preços: entre R$ 18 e R$ 59,90



