DF terá fim de semana com ônibus e metrô gratuitos

Neste fim de semana, o transporte público irá funcionar de acordo com o Programa Vai de Graça, com gratuidade no sábado e no domingo em ônibus e metrô. A ampliação da gratuidade acontece em decorrência do feriado da Proclamação da República, comemorado no sábado (15/11).

Os ônibus irão circular de acordo com o cronograma estabelecido para domingos ou feriados. Para se programar para alguma atividade, os passageiros podem utilizar o aplicativo DF no Ponto para consultar os horários das viagens. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou que as empresas de ônibus reforcem as viagens conforme a demanda nas linhas que trafeguem em regiões de shoppings e feiras.

Devido ao Exame Nacional dos Estudantes de Ensino Médio (Enem), as frotas de transporte público também serão reforçadas. Serão disponibilizadas mais viagens nas linhas que trafeguem nas proximidades dos locais de provas. O reforço irá acontecer, principalmente, no período que antecede o horário de fechamento dos portões (entre 12h e 13h). Além disso, o horário de saída da prova também terá atenção especial.

A Semob também autorizou a operação da linha 0.110 — Rodoviária do Plano Piloto/UnB—, que normalmente funciona apenas durante a semana. O reforço dessa linha aconteceu em razão da realização das provas do Enem no campus Darci Ribeiro.