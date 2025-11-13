InícioCidades DF
Representatividade

Lançamento de calendário une arte drag e inteligência artificial no DF

A 9ª edição terá como tema central a relação da IA com o futuro. O lançamento tambémj irá contar com performance de drag queens

Ruby Nox na capa do calendário - (crédito: Foto: Divulgação)
Ruby Nox na capa do calendário - (crédito: Foto: Divulgação)

A 9ª edição do Calendrag será lançado na próxima terça-feira (18/11), às 19h30, no Teatro dos Bancários, na Asa Sul. Com o tema "Inteligência Artificial — Qual o nosso futuro?", reúne artistas de diferentes estados do país. A iniciativa é do coletivo Distrito Drag, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O projeto foi feito com o intuito de valorizar e registrar a arte e a história LGBTQIAPN+. A capa do calendário é estampada pela vencedora do Drag Race Brasil — reality show de competição entre drag queens —, a pernambucana Ruby Nox. Além da ganhadora da competição, o anuário também dá destaque para drags de outros estados, como Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. 

Como realizado nas últimas edições, o projeto propõe discussões sobre temas sociais. Com a moda do momento, o tema deste ano foi a Inteligência Artificial. Para o lançamento de 2026, a ideia foi brincar com uma mistura de conceitos apresentados por figurinos e maquiagens inspiradas no anos 70 e 80, porém, indo em direção ao futuro. 

Além da IA, outros temas — como afeto, a justiça, as relações de trabalho, a produtividade, o impacto da tecnologia na natureza e fé — foram abordados na produção. No lançamento, também irá acontecer uma noite de apresentação das artistas Avelkaskis, K-Halla, Léo Skiims e Naomi Leakes, com condução de Victor Baliane.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 13/11/2025 18:22 / atualizado em 13/11/2025 00:00
SIGA
x