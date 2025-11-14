Sexta-feira (14/11) tem mais de 1 mil vagas de emprego no DF

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam esta sexta-feira (14/11) com 1.011 oportunidades de emprego abertas em diversas regiões do DF. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil. Há vagas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental incompleto ao ensino médio completo — e muitos postos não exigem experiência.

As ofertas estão distribuídas por cidades como Vicente Pires, Taguatinga, Asa Sul, Ceilândia, Samambaia, Guará, Gama, Sobradinho e Riacho Fundo, entre outras localidades. Entre os cargos mais procurados pelas empresas, destacam-se auxiliar de cozinha, repositor, vendedor, auxiliar de linha de produção e açougueiro, funções que concentram parte significativa das vagas do dia. Há ainda oportunidades para cozinheiro, mecânico, serralheiro, soldador e pedreiro.

Já no grupo das funções que exigem habilidades mais específicas, aparecem acabador de mármore e granito, armador, técnico de manutenção, chapista e operador de caixa. O salário mais alto disponível é para a vaga de marceneiro, em São Sebastião, que oferece remuneração de R$ 3,5 mil mais benefícios. A função requer experiência comprovada.

Samambaia Norte concentra o maior volume de oportunidades: ajudante de açougueiro, operador de caixa e repositor de mercadorias somam 180 vagas — 60 para cada cargo. Todas exigem ensino fundamental completo e oferecem salário de R$ 1.606, além de benefícios, sem necessidade de experiência anterior.

Para se candidatar a uma das vagas, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.