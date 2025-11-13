Vídeo: veículo pega fogo próximo de shopping no Riacho Fundo

Um incêndio atingiu um veículo em frente ao Riacho Mall, na QN 01, na região do Riacho Fundo I. As chamas consumiram parte de um Fiat Stilo, de cor prata, chamando a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local e acionaram o socorro. Apesar do volume das chamas, não houve registro de vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter o incêndio e enviou três viaturas de socorro, na quarta-feira (12/11). Ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro totalmente tomado pelo fogo e iniciaram imediatamente o combate às chamas com o uso de mangueiras e espuma. A ação rápida das equipes impediu que o fogo se espalhasse para outros veículos ou estruturas próximas.

Após o controle do incêndio, a área foi isolada e a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança e pelos levantamentos iniciais. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio, que deverão ser apuradas posteriormente.







