Vídeo: veículo pega fogo próximo de shopping no Riacho Fundo

Ação rápida dos bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para outros veículos ou estruturas próximas

Um incêndio atingiu um veículo em frente ao Riacho Mall, na QN 01, na região do Riacho Fundo I. As chamas consumiram parte de um Fiat Stilo, de cor prata, chamando a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local e acionaram o socorro. Apesar do volume das chamas, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter o incêndio e enviou três viaturas de socorro, na quarta-feira (12/11). Ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro totalmente tomado pelo fogo e iniciaram imediatamente o combate às chamas com o uso de mangueiras e espuma. A ação rápida das equipes impediu que o fogo se espalhasse para outros veículos ou estruturas próximas.

Após o controle do incêndio, a área foi isolada e a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança e pelos levantamentos iniciais. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio, que deverão ser apuradas posteriormente.

postado em 13/11/2025 09:30
