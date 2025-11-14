Três regiões do DF terão fornecimento de energia interrompido nesta sexta

Em casos de falta de energia não anunciada, os consumidores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116 - (crédito: Neoenergia)

Moradores de três regiões administrativas do Distrito Federal enfrentarão interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (14/11). Segundo a Neoenergia Brasília, os desligamentos programados fazem parte de ações de manutenção e melhorias na rede, necessários para garantir a segurança das equipes e da população.

No Plano Piloto, o corte está previsto entre 10h e 16h e atingirá endereços nas quadras 711 e 911 da Asa Norte. No Gama, a rede será desligada das 9h às 15h no Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, na Rua 4, Lote 12. Em Planaltina, a suspensão ocorrerá das 8h às 14h e afetará as chácaras 3, 54, 55, 56 e 57 do Núcleo Rural Santos Dumont.

A concessionária alerta que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário estimado, a energia poderá ser restabelecida imediatamente, sem aviso prévio. Situações inesperadas, como quedas repentinas, também podem ocorrer fora da programação.

Em casos de falta de energia não anunciada, os consumidores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala dispõem do número 0800 701 0155, acessível mediante aparelho adaptado.