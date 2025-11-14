InícioCidades DF
Recanto das Emas recebe evento gratuito de robótica e inteligência artificial

A programação conta com shows robóticos, palestras e oficinas que abordam o impacto da IA em diferentes setores, incluindo marketing, agronegócio e ciência

Evento RoboPlay – O Futuro em Modo Diversão! chega ao Recanto das Emas - (crédito: UCL)
O evento RoboPlay – O Futuro em Modo Diversão chega ao Recanto das Emas neste sábado (15/11), das 14h às 18h. A iniciativa gratuita, que acontece no Recanto Shopping, reúne atrações interativas, experiências tecnológicas e conteúdos educativos voltados para robótica, Inteligência Artificial (IA) e tendências digitais. 

Com shows robóticos do Robô Sonic e do Robô Atom, as atividades interativas incluem simuladores de corrida profissionais, fliperamas e consoles de última geração. Na programação, também serão ofertadas palestras e oficinas que abordam o impacto da IA em diferentes setores, incluindo marketing, agronegócio e ciência.

Entre os temas discutidos, estarão fundamentos da IA Generativa, engenharia de prompt, visão computacional aplicada à segurança social e uso da tecnologia no cotidiano. Também haverá oficinas práticas voltadas ao desenvolvimento de negócios, com ferramentas digitais e criação de identidade de marca por meio de IA. 

Durante todo o evento, serão ofertados lanches gratuitos e um ambiente acessível, com intérprete de Libras. O encerramento contará com a palestra motivacional “Faça Acontecer: O Poder da Ação e Transformação”.

O evento é uma realização do Instituto Cultural Estrela Ela (ICEE) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com apoio do Recanto Shopping.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 14/11/2025 14:35
