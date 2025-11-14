Recanto das Emas recebe evento gratuito de robótica e inteligência artificial

Evento RoboPlay – O Futuro em Modo Diversão! chega ao Recanto das Emas - (crédito: UCL)

O evento RoboPlay – O Futuro em Modo Diversão chega ao Recanto das Emas neste sábado (15/11), das 14h às 18h. A iniciativa gratuita, que acontece no Recanto Shopping, reúne atrações interativas, experiências tecnológicas e conteúdos educativos voltados para robótica, Inteligência Artificial (IA) e tendências digitais.

Com shows robóticos do Robô Sonic e do Robô Atom, as atividades interativas incluem simuladores de corrida profissionais, fliperamas e consoles de última geração. Na programação, também serão ofertadas palestras e oficinas que abordam o impacto da IA em diferentes setores, incluindo marketing, agronegócio e ciência.

Entre os temas discutidos, estarão fundamentos da IA Generativa, engenharia de prompt, visão computacional aplicada à segurança social e uso da tecnologia no cotidiano. Também haverá oficinas práticas voltadas ao desenvolvimento de negócios, com ferramentas digitais e criação de identidade de marca por meio de IA.

Durante todo o evento, serão ofertados lanches gratuitos e um ambiente acessível, com intérprete de Libras. O encerramento contará com a palestra motivacional “Faça Acontecer: O Poder da Ação e Transformação”.

O evento é uma realização do Instituto Cultural Estrela Ela (ICEE) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com apoio do Recanto Shopping.

