Dono de distribuidora é preso por tráfico de drogas em estabelecimento no Recanto das Emas - (crédito: PCDF/Divulgação)

O dono de uma distribuidora de bebidas no Recanto das Emas, de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas por equipes da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), após denúncias anônimas indicarem que o estabelecimento funcionava como fachada para a venda de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), durante a abordagem ao carro do suspeito, na quarta-feira (12/11), os agentes encontraram uma porção de skunk — variedade de maconha de alto teor de concentração. Em buscas realizadas na casa e na distribuidora do homem, os policiais localizaram uma porção considerável de cocaína escondida no forro do teto do banheiro, além de uma balança de precisão com resquícios de droga, duas tesouras, dois rolos de plástico filme PVC — materiais geralmente usados no porcionamento e embalagem dos entorpecentes, de acordo com a corporação —, um caderno com anotações de vendas contendo termos como “peixe” e “skank”, embalagens plásticas e até uma capa de DVD com vestígios de cocaína.

Com o Laudo de Constatação Preliminar confirmando as substâncias apreendidas, a prisão foi formalizada em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes. O suspeito foi encaminhado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP/PCDF), onde permanece à disposição da Justiça.