InícioCidades DF
Incêndio

Bar no Jardim Botânico é atingido por incêndio nesta sexta-feira (14/11)

Um morador da região relatou que, antes do incêndio, houve uma explosão. A causa do fogo ainda não é conhecida nem há informações oficiais sobre feridos. Bombeiros estão no local

Bar Santa Fé pega fogo no jardim Botânico - (crédito: Material cedido ao Correio)
Bar Santa Fé pega fogo no jardim Botânico - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na noite desta sexta-feira (14/11), um bar no jardim Botânico foi atingido por um incêndio de grande proporção. Segundo informações obtidas pelo Correio, o Corpo de Bombeiros está no local tentando controlar as chamas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular 

Um morador da região relatou que, antes do incêndio, houve uma explosão. A causa do fogo ainda não é conhecida nem há informações oficiais sobre feridos. 

Aguarde mais informações.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 14/11/2025 20:54 / atualizado em 14/11/2025 20:54
SIGA
x