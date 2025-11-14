Bar no Jardim Botânico é atingido por incêndio nesta sexta-feira (14/11)

Na noite desta sexta-feira (14/11), um bar no jardim Botânico foi atingido por um incêndio de grande proporção. Segundo informações obtidas pelo Correio, o Corpo de Bombeiros está no local tentando controlar as chamas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Veja o vídeo:
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Um morador da região relatou que, antes do incêndio, houve uma explosão. A causa do fogo ainda não é conhecida nem há informações oficiais sobre feridos.
Aguarde mais informações.
Saiba Mais
postado em 14/11/2025 20:54 / atualizado em 14/11/2025 20:54