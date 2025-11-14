Bar no Jardim Botânico é atingido por incêndio nesta sexta-feira (14/11)

Na noite desta sexta-feira (14/11), um bar no jardim Botânico foi atingido por um incêndio de grande proporção. Segundo informações obtidas pelo Correio, o Corpo de Bombeiros está no local tentando controlar as chamas.

Um morador da região relatou que, antes do incêndio, houve uma explosão. A causa do fogo ainda não é conhecida nem há informações oficiais sobre feridos.

Aguarde mais informações.