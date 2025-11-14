InícioCidades DF
Veja o que abre e o que fecha durante feriado de 15 de novembro

Serviços de saúde como UPAs atendimento de emergência irão funcionar normalmente. Serviços comerciais como shoppings podem ter mudança no horário

Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Confira o que abre e fecha no feriado de 20 de novembro. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

No sábado (15/11) é comemorada a Proclamação da República. Por conta do feriado, o horário de funcionamento de diversos serviços pode ser alterado. Alguns locais estarão fechados. 

Serviços de saúde como Samu, emergências de hospitais regionais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião irão funcionar de forma ininterrupta. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão o funcionamento interrompido durante o sábado, voltando a funcionar na próxima segunda-feira (17/11). 

Além desses serviços, a Secretaria de Saúde (SES-DF) também irá promover uma força tarefa de vacinação em diversos pontos do DF, inclusive com o carro de vacinação atuando no Trecho 3 do Sol Nascente. 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III estarão abertos 24h durante o fim de semana. Entretanto, os outros tipos de Caps não irão funcionar.

No comércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) informou que estabelecimentos comerciais estão autorizados a funcionar durante o feriado. De acordo com os sindicatos, feiras, farmácias, supermercados, bares e restaurantes irão funcionar normalmente.

postado em 14/11/2025 18:07
