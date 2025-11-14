Veja o que abre e o que fecha durante feriado de 15 de novembro

No sábado (15/11) é comemorada a Proclamação da República. Por conta do feriado, o horário de funcionamento de diversos serviços pode ser alterado. Alguns locais estarão fechados.
Serviços de saúde como Samu, emergências de hospitais regionais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião irão funcionar de forma ininterrupta. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) terão o funcionamento interrompido durante o sábado, voltando a funcionar na próxima segunda-feira (17/11).
Além desses serviços, a Secretaria de Saúde (SES-DF) também irá promover uma força tarefa de vacinação em diversos pontos do DF, inclusive com o carro de vacinação atuando no Trecho 3 do Sol Nascente.
Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III estarão abertos 24h durante o fim de semana. Entretanto, os outros tipos de Caps não irão funcionar.
No comércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) informou que estabelecimentos comerciais estão autorizados a funcionar durante o feriado. De acordo com os sindicatos, feiras, farmácias, supermercados, bares e restaurantes irão funcionar normalmente.
