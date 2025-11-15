Endereços do Gama ficam sem energia neste sábado (15/11)

Desligamentos em São Sebastião, Lago Sul e Plano Piloto estão programados para próxima sexta-feira(12/9) - (crédito: Divulgação: Neoenergia)

Neste sábado (15/11), alguns endereços do Gama terão o fornecimento de energia interrompido para a realização de melhoria e manutenção da rede. Os cortes de energia estão previstos das 9h às 15h.

Endereços como o Núcleo Rural Ponte Alta Norte e a Chácara Pôr do Sol serão afetados pelo interrompimento de energia. Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados pela, alguns outros também podem acontecer. Caso ocorra o corte de energia em alguma região sem aviso prévio, a população pode registrar uma ocorrência pelo telefone 116.

O atendimento também tem opção de acessibilidade para clientes com deficiência auditiva. Nesse caso, o telefone de contato é 0800 701 0155.