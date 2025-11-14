DER lança edital para construção de ponte da Barragem do Paranoá

A obra inclui a construção de uma ponte de 855 metros de extensão e 35 metros de largura, com ciclovia e passagens para pedestres - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) publicou o edital de concorrência eletrônica nº 90028/2025 para contratar a empresa responsável pela construção da nova ponte da Barragem do Paranoá e do sistema viário que cruzará a Estrada Parque Contorno (DF-001).

O investimento estimado é de R$ 709 milhões. Quando concluída, a ponte deverá receber um tráfego diário de cerca de 60 mil veículos. A obra, considerada uma das mais complexas em execução no DF, inclui a construção de uma ponte de 855 metros de extensão e 35 metros de largura, com ciclovia e passagens para pedestres. O projeto prevê, ainda, três viadutos de acesso, drenagem, sinalização, intervenções ambientais e dispositivos de mobilidade e acessibilidade.

A sessão pública para disputa de preços está prevista para 9 de março de 2026, às 10h. Após a análise das propostas, serão divulgadas as empresas habilitadas, e, em seguida, anunciada a vencedora da licitação. A assinatura do contrato marca a etapa final do processo, seguida da emissão da ordem de serviço. Todo esse trâmite deve ocorrer em aproximadamente 60 dias. Depois disso, a empresa terá 48 meses para executar a obra.

O presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, destaca que a construção corrige uma pendência histórica. “Desde a inauguração de Brasília e, consequentemente, do lago e da Barragem do Paranoá, o trecho da DF-001 passa sobre a barragem. Inicialmente, isso deveria ser provisório, até a construção de uma ponte definitiva, e esse problema está chegando ao fim”, afirmou. Segundo ele, além de ampliar a segurança da estrutura da barragem, a ponte deverá se tornar um novo ponto turístico da capital.