Seminário debate atuação do MPDFT em políticas públicas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) promove na próxima terça-feira (18/11) a segunda edição do seminário "Ministério Público e Políticas Públicas: Diálogo e Inovação 2025”. O evento é voltado para integrantes do órgão, representantes do poder público, sociedade civil e demais interessados.

O objetivo do seminário, organizado pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), é promover a integração e transparência do Ministério Público nos esforços voltados ao fortalecimento das políticas públicas no Distrito Federal.

"Queremos não apenas celebrar as conquistas alcançadas, mas também estimular o diálogo e a colaboração entre os diversos setores envolvidos, visando o aprimoramento contínuo de nossas ações e o fortalecimento das políticas públicas no DF”, afirma o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo.

As atividades serão realizadas na sede do MPDFT, com um pré-evento direcionado ao público interno pela manhã e oficinas e debates para o público geral durante a tarde. Temas como a atuação prática do órgão em políticas públicas, mudanças climáticas e saúde da mulher em situação de violência estão na programação do evento.

Seminário Ministério Público e Políticas Públicas: Diálogo e Inovação 2025

Data: 18 de novembro de 2025

Horário: das 8h30 às 12h30 (abertura) e das 14h às 18h (oficinas)

Local: sede MPDFT, salas de treinamento