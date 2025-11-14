Garçom relata momento do incêndio em bar do Jardim Botânico. "Foi assustador"

Gutemberg Marinho dos Santos, de 38 anos, trabalha no estabelecimento há 14. anos. Ele relata que o incêndio teve início por volta das 20h em uma padaria do lado da do bar.

"Quando o incêndio começou, a casa ainda estava enchendo. Nossa prioridade foi tirar os clientes do local", afirmou.

Ainda segundo ele, as chamas se propagaram por conta do forro de madeira dos estabelecimentos. "Os bombeiros controlaram as chamas embaixo, mas o fogo avançou muito rápido pelo teto do prédio. Foi assustador", relatou.

Segundo o tenente Éber Silva, do Corpo de Bombeiros, uma única vítima foi transportada para o hospital por conta de inalação de fumaça. "Apenas essa pessoa precisou de atendimento. Foi um grande incêndio, mas não houve feridos", afirmou.

Ainda segundo o tenente, a real dimensão do estrago ainda será estabelecido pela perícia. "Ainda não sabemos quantas lojas foram atingidas e nem o local de origem das chamas", pontuou.

