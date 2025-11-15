Filho de Ibaneis se filia ao MDB e defende participação dos jovens na política

João Pedro Rocha, de 20 anos, oficializou sua filiação ao MDB na tarde deste sábado (15/11), em um evento realizado no restaurante Versá, no Núcleo Bandeirante. Acompanhado dos pais, o governador do DF Ibaneis Rocha e a empresária Luzineide Getro, o jovem assinou o documento de entrada no partido e falou sobre a importância da presença juvenil na construção das decisões políticas.

“A sensação é de gratidão por poder fazer parte disso. E a gratidão não vem de hoje, ela vem de todos os momentos que eu vivenciei com meu pai nesse governo”, afirmou.

Ele contou que sua aproximação com a política foi natural, fruto da convivência com a rotina administrativa. “Eu que entrei muito criança, comecei a participar, comecei a ver tudo e sempre fomos muito bem acolhidos. Quando você tem a vontade de fazer o bem, de estar ajudando as pessoas, de ver o sorriso honesto, parece quase um vício querer participar mais”.

Apesar da filiação, João Pedro garantiu que não pretende disputar as eleições de 2026. Ainda assim, reforçou que quer atuar de forma ativa na vida pública. “A minha pretensão é não participar da eleição ano que vem, isso eu tenho muito claro na minha cabeça, mas eu quero ser ativo politicamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A política é muito mais do que somente o cargo eletivo”, disse.

“A política é a conversa, é a reunião numa mesa, é juntar juventudes como hoje. Todas essas juventudes não têm um cargo, mas mesmo assim são ativas na política — e essas pessoas é que têm que ter voz”, completou.