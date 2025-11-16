Policiais do GTOP localizam veículo furtado, no Riacho Fundo II

Um carro furtado foi localizado durante patrulhamento de policias militares no Riacho Fundo II. A recuperação do veículo ocorreu após o Grupo Tático Operacional (GTOP) receber informações que indicaram que o automóvel, roubado no Recanto das Emas, poderia estar circulando pela região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o policiamento intensificado, as equipes realizaram buscas e conseguiram encontrar o veículo neste sábado (15/11). Minutos depois, a vítima proprietária do automóvel compareceu à unidade policial para os procedimentos de averiguação e de restituição do carro.

O caso foi registrado e encaminhado para as medidas legais cabíveis, com a garantia que o veículo fosse devolvido ao dono.