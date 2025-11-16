InícioCidades DF
CRIME

Policiais do GTOP localizam veículo furtado, no Riacho Fundo II

Os militares receberam informações que indicaram que o carro roubado no Recanto das Emas, circulava pela região

PMDF recupera veículo furtado no Riacho Fundo II - (crédito: PMDF/Divulgação)
PMDF recupera veículo furtado no Riacho Fundo II - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um carro furtado foi localizado durante patrulhamento de policias militares no Riacho Fundo II. A recuperação do veículo ocorreu após o Grupo Tático Operacional (GTOP) receber informações que indicaram que o automóvel, roubado no Recanto das Emas, poderia estar circulando pela região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o policiamento intensificado, as equipes realizaram buscas e conseguiram encontrar o veículo neste sábado (15/11). Minutos depois, a vítima proprietária do automóvel compareceu à unidade policial para os procedimentos de averiguação e de restituição do carro.

O caso foi registrado e encaminhado para as medidas legais cabíveis, com a garantia que o veículo fosse devolvido ao dono.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 16/11/2025 17:46
SIGA
x