Dupla é detida após tentativa de roubo em residência no Lago Sul

Uma tentativa de roubo em uma residência na QL 10, nas proximidades do Hospital Daher, no Lago Sul, terminou com dois suspeitos presos, neste sábado (15/11). A ação criminosa foi interrompida após a vítima reagir e gritar por socorro, levando os invasores a fugirem. A Polícia Militar foi acionada pelo marido da vítima, que estava em outro cômodo da casa e ouviu os gritos.

Segundo relato, um dos criminosos invadiu o quarto da mulher e afirmou estar armado. Exibindo um objeto que simulava uma arma de fogo, ele ordenando que ela permanecesse em silêncio. Enquanto isso, o comparsa circulava pela residência em busca de objetos de valor. Diante da ameaça, a mulher entrou em luta corporal com o agressor e conseguiu afastá-lo, momento em que ele fugiu assustado.

Equipes do GTOP 25, com apoio do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) da Polícia Militar (PMDF), iniciaram buscas na região. Os policiais localizaram os dois suspeitos em um parque próximo, ainda em posse de um simulacro de arma de fogo e duas facas, que teriam sido usadas para intimidar a vítima.

A dupla foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram tomadas. A Polícia Militar do Distrito Federal reforça que, em situações de ameaça ou violência, a recomendação é não reagir e acionar imediatamente o 190, já que confrontos podem resultar em consequências graves.