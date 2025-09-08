InícioCidades DF
Policial da reserva reage a ataque e duas pessoas são baleadas em Taguatinga

Disparo atingiu suspeito e estilhaço feriu criança, que não corre risco de vida

olicial da reserva reage a ataque e duas pessoas são baleadas em Taguatinga - (crédito: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas após uma ocorrência envolvendo um policial militar da reserva, na noite de domingo (7/9), na QSE 18 de Taguatinga. As vítimas são um homem e uma criança.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem, que apresentava sinais de ter usado entorpecentes, ameaçava populares e avançou contra o policial com uma faca. Diante da agressão, o militar reagiu com dois disparos.

O primeiro tiro atingiu a perna do suspeito. O segundo, ao estilhaçar, acabou acertando de raspão uma criança, que recebeu atendimento médico e não corre risco de vida. O agressor foi levado ao hospital sob escolta policial.

Testemunhas do caso compareceram à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde a ocorrência foi registrada.

postado em 08/09/2025 12:47
