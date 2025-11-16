Roubo em comércio termina com recuperação de oito celulares e prisão

PMDF recupera 8 aparelhos celulares e prende homem em flagrante de roubo na QNM 19 - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um roubo registrado na QNM 19, em Ceilândia, resultou na prisão de um suspeito e na recuperação de oito celulares. O crime ocorreu dentro de um estabelecimento comercial, onde o autor tentou levar o aparelho de uma vítima.

Após serem acionadas nesse sábado (15/11), as equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegaram rapidamente ao local e encontraram o suspeito ainda durante o roubo. Ele foi preso imediatamente, e o celular da vítima foi recuperado.

Durante a continuação da ocorrência, os policiais foram até a residência do criminoso para verificar possíveis produtos de outros crimes. No imóvel, localizaram mais sete celulares, totalizando oito aparelhos recuperados.

O suspeito foi levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.