Veículo roubado com placa clonada é recuperado e dois homens são detidos

Um carro roubado foi localizado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste domingo (16/11), em Ceilândia. O veículo, que circulava de forma ilegal pela região, estava com a placa clonada e apresentava sinais de adulteração nos identificadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os militares realizaram a abordagem após identificar irregularidades no automóvel. Durante a verificação, os policiais constataram que a placa correspondia a um veículo do estado do Paraná e confirmaram que se tratava de um produto de roubo.

Os dois ocupantes do carro foram presos e levados à unidade policial para os procedimentos legais. O veículo recuperado também foi encaminhado para análise e será devolvido ao dono.