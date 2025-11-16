Homem sofre corte profundo após tentar invadir residência em Taguatinga

Suspeito de agredir mulher no Riacho Fundo II foi preso e levado à 27ª DP - (crédito: Caio Gomez/CB/d.a Press)

Um homem ficou gravemente ferido após tentar entrar à força na residência da companheira na QNM 34, em Taguatinga. Ele teria ameaçado a vítima e, durante a tentativa de invasão, quebrou a estrutura de vidro da porta. O impacto provocou um corte profundo no braço, que resultou em hemorragia intensa.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender o caso, nessa sexta-feira (14/11). Ao chegar, a equipe do GTOP 22 encontrou o ambiente com grande quantidade de sangue e o agressor apresentando sinais compatíveis com choque hipovolêmico, quadro que representava risco iminente à vida. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado em seguida.

Diante da gravidade do sangramento, os policiais realizaram atendimento pré-hospitalar emergencial. De acordo com os protocolos de controle de hemorragias massivas, aplicaram um torniquete para conter o sangramento, estabilizando o ferido até a chegada da equipe médica especializada.

Após receber atendimento e ser liberado do hospital, o homem foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Uma faca foi apreendida durante a ocorrência.

Polícia Civil de Taguatinga investiga a briga dos envolvidos (foto: Letícia Guedes / CB/DAPress)

