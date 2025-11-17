Defensoria Pública promove ação gratuita para homens no Novembro Azul

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) vai promover ação com tema da campanha Novembro Azul, em alusão à prevenção e ao combate ao câncer de próstata. A iniciativa vai ocorrer nas próximas terça (18/11) e quarta-feiras (19), das 8h às 14h, e terá dois dias de atendimento itinerante gratuito, em frente à Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O órgão vai oferecer assistência jurídica e psicossocial, além de exames gratuitos de DNA para o reconhecimento voluntário de paternidade. Instituições parceiras também disponibilizarão atendimentos voltados à saúde, ao bem-estar, ao mercado de trabalho e à promoção da cidadania da população em situação de vulnerabilidade, entre outros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A defensora pública-geral em exercício, Bárbara Nunes declarou que a DPDF precisa chegar aonde as pessoas estão. “O Novembro Azul é uma oportunidade para falar de saúde e prevenção, mas também de direitos. Nosso objetivo é oferecer atendimento integral à população, unindo orientação jurídica e serviços que valorizam a cidadania e a vida”, ressaltou.

O Novembro Azul é uma campanha que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Criada na Austrália, em 2003, a iniciativa se tornou referência mundial na promoção da saúde do homem.