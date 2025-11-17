Semana começa com calorão e pouca chance de chuvas

Bom dia, Brasília! Segunda-feira será de calor e baixa chance de chuva - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (17/11), o Distrito Federal amanheceu abafado, sol entre nuvens e tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 20°C durante a manhã, em Planaltina, e a máxima deve bater os 32°C no decorrer da tarde. As chances de chuva são remotas e, caso ocorram, devem ser rápidas, fracas e isoladas, no início da noite.

A umidade deve variar entre 40% e 90%. Em caso de precipitações, são esperadas trovoadas; já os ventos permanecem de fracos a moderados. O cenário deve permanecer estável nos próximos dias, com muito calor, baixa umidade e possibilidade de chuvas isoladas.

Vale lembrar que, neste período de altas temperaturas, é fundamental manter boa hidratação; utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manusear fogo para evitar incêndios e queimadas. Boa segunda!

