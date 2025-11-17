Agências do trabalhador começam semana com mais de mil vagas

Está em busca de emprego? As agências do trabalhador abrem a semana com ofertas de 1.206 vagas para a população que está à procura de uma oportunidade de trabalho, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (17/11). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

As remunerações mais altas chegam a R$ 3,5 mil, destinadas para os cargos de marceneiro, em São Sebastião, e marmorista, em Vicente Pires. Cada um conta com uma vaga aberta. Em ambos os casos, é preciso ter experiência prévia, mas não há cobrança de escolaridade mínima.

Além disso, outros três cargos destacam-se pela quantidade de oportunidades disponíveis, com 60, cada: ajudante de açougueiro, repositor e operador de caixa, todos em Samambaia Norte. Nenhum deles exige experiência, no entanto, nos dois primeiros há exigência de ensino fundamental completo, enquanto o último exige ensino médio completo. O salário nos três casos é de R$ 1.606.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

