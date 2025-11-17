Endereços de Sobradinho, Planaltina e Guará ficam sem energia nesta segunda

Moradores de alguns endereços de Sobradinho, Planaltina e Guará terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (16/11). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz das regiões para manutenção da rede.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em Sobradinho, o desligamento temporário vai afetar as áreas do Condomínio Beija-Flor, DF-150, km 05, Lote 04, Quadras 01, 02, 05 e 06, Condomínio Itapuã, e Condomínio Vila Alvorada e Vila Alvorada II, a partir das 9h às 15h. Na região de Planaltina, o serviço estará indisponível, das 8h às 14h, na BR-020, km 65, Colônia Agrícola São José e no DF-250, km 50. No Guará, não haverá energia no Setor Leste Estrutural, Quadras 02, 03, 04, 05 e 06, entre às 10h e 16h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

