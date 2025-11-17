InícioCidades DF
Morre Carlos Alberto Albuquerque, aos 91 anos, um dos pioneiros de Brasília

Carlos Alberto morou na 308 Sul, quadra modelo de Brasília, por 63 anos. Querido pela população, será lembrado por sua paixão e dedicação ao local

Carlos dedicou 15 anos da vida a cuidar do laguinho da 308 Sul - (crédito: Arquivo/CB)
Morreu, nesse domingo (16/11), aos 91 anos, Carlos Alberto Albuquerque de Macedo Costa, um dos pioneiros de Brasília. Carlos Alberto morou na quadra modelo, 308 Sul, por 63 anos. Ele também integrou a primeira turma de funcionários do Banco do Brasil na capital.

Querido pelos moradores da 308 Sul, o pioneiro sempre podia ser encontrado no laguinho de carpas da quadra, onde realizava trabalhos de limpeza e conservação de forma voluntária no espelho d'água. As atividades em prol da comunidade conferiram a ele o apelido de "Guardião do Laguinho".

Segundo a prefeitura da 308 Sul, as atividades de conservação feitas por Carlos ajudaram a preservar e valorizar a quadra modelo, consolidando o local com um ponto turístico de Brasília.

Correio o entrevistou em 2019, quando os moradores tinham organizado uma vaquinha para comprar novos filtros para os tanques das carpas. À época, Carlos relatou o amor que tinha pelo local. "Venho fazer meus exercícios aqui todo dia, aproveito para fazer a aspiração da sujeira que fica depositada no fundo dos tanques", explicou.

A despedida ocorrerá nesta terça-feira (18/11), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na capela 6. O velório será das 14h às 16h e o sepultamento às 16h30.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 17/11/2025 15:52
