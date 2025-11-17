Morre Carlos Alberto Albuquerque, aos 91 anos, um dos pioneiros de Brasília

Carlos dedicou 15 anos da vida a cuidar do laguinho da 308 Sul - (crédito: Arquivo/CB)

Morreu, nesse domingo (16/11), aos 91 anos, Carlos Alberto Albuquerque de Macedo Costa, um dos pioneiros de Brasília. Carlos Alberto morou na quadra modelo, 308 Sul, por 63 anos. Ele também integrou a primeira turma de funcionários do Banco do Brasil na capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Querido pelos moradores da 308 Sul, o pioneiro sempre podia ser encontrado no laguinho de carpas da quadra, onde realizava trabalhos de limpeza e conservação de forma voluntária no espelho d'água. As atividades em prol da comunidade conferiram a ele o apelido de "Guardião do Laguinho".

Segundo a prefeitura da 308 Sul, as atividades de conservação feitas por Carlos ajudaram a preservar e valorizar a quadra modelo, consolidando o local com um ponto turístico de Brasília.

Leia também: GDF vai ampliar compra direta de produtos da agricultura familar

O Correio o entrevistou em 2019, quando os moradores tinham organizado uma vaquinha para comprar novos filtros para os tanques das carpas. À época, Carlos relatou o amor que tinha pelo local. "Venho fazer meus exercícios aqui todo dia, aproveito para fazer a aspiração da sujeira que fica depositada no fundo dos tanques", explicou.

A despedida ocorrerá nesta terça-feira (18/11), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na capela 6. O velório será das 14h às 16h e o sepultamento às 16h30.