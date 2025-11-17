Esplanada terá evento católico com Teló, Rosa de Saron e Fafá de Belém

Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2025, o Festival Shekinah promete transformar o Eixo Monumental em um ambiente vibrante com mais de 30 atrações entre shows, intervenções artísticas e momentos de espiritualidade - (crédito: Divulgação)

A Esplanada dos Ministérios, será palco de um encontro inédito entre grandes nomes da música brasileira e artistas ligados à fé. Em 4, 5 e 6 de dezembro de 2025, o Festival Shekinah promete transformar o Eixo Monumental em um ambiente vibrante com mais de 30 atrações entre shows, intervenções artísticas e momentos de espiritualidade.

Entre os nomes confirmados estão Michel Teló, Mano Walter, Fafá de Belém e o grupo Rosa de Saron, que dividirão o palco com cantores católicos, padres e artistas de arte sacra, em uma proposta que mescla entretenimento e transcendência. Com o objetivo de ampliar o acesso, o evento será gratuito.

Com direção artística voltada para uma linguagem atual e diversificada, o Festival Shekinah almeja reunir públicos de diferentes faixas etárias e perfis. A proposta é clara: unir fé, arte e música em um cenário emblemático da capital federal. Os organizadores reforçam que a participação da população pode contribuir para fortalecer a cena de cultura religiosa na cidade e ativar espaços públicos de forma inovadora.

No palco principal, a programação reúne nomes conhecidos do cenário católico e da música popular brasileira. Entre os padres confirmados então Adriano Zandoná, Antônio Maria, Joãozinho, João Carlos, Ezequiel, Cleidimar e Zezinho. Da música católica participam Rosa de Saron,, Walmir Alencar, Salette Ferreira, Nelsinho Corrêa, Tiago Tomé, Banda Dominus, entre outros.

Na lista de artistas nacionais aparecem Fafá de Belém, Mano Walter, Michel Teló, Renato Teixeira, Ramon e Rafael e Rodrigo Ferreira.

O festival acontecerá ao ar livre e contará com um palco principal de 60m. Para receber o publico, o evento oferecerá praça de alimentação com cerca de 100 pontos de vendas, área instagramável, banheiros químicos e equipes de saúde e segurança. Além disso, o festival terá tendas reservadas para orações e confissões.

Outro destaque é a galeria da Arte Sacra Shekinah. O participante poderá percorrer um circuito com a história dos 500 anos da arte sacra no Brasil e apreciar pinturas, esculturas e fotografias com trilha sonora.

Apesar do evento ser gratuito, o festival exige ingressos individuais para controle de público e segurança. A retirada pode ser feita pela plataforma Sympla, com emissão de QRCode e vinculação ao CPF do participante.

Atrações Confirmadas

O Festival Shekinah reunirá grandes nomes da música católica e artistas nacionais em três dias de muita fé, emoção e espiritualidade. Entre as presenças confirmadas:

Padres e Missionários

• Padre Adriano Zandoná

• Padre Antônio Maria

• Padre Joãozinho

• Padre João Carlos

• Padre Ezequiel

• Padre Cleidimar

• Padre Zezinho (Grupo Ir ao Povo)





Artistas Católicos e Comunidade Canção Nova

• Dunga

• Walmir Alencar

• Salette Ferreira (Canção Nova)

• Nelsinho Corrêa (Canção Nova)

• Tiago Tomé (Canção Nova)

• Irmã Zélia

• Cantor Flavinho

• Banda Dominus

• Rosa de Saron

• Antônio Alves

• Pitter (Canção Nova)





Artistas Nacionais

• Fafá de Belém

• Mano Walter

• Michel Teló

• Renato Teixeira

• Ramon & Rafael

• Rodrigo Ferreira