Vídeo: chuva de granizo surpreende moradores do Guará nesta segunda

Chuva de granizo atinge região do Guará nesta segunda - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os moradores do Guará foram surpreendidos no início da tarde desta segunda-feira (17/11) por uma intensa chuva de granizo. Vídeos e fotos de populares mostram as pedras de gelo atingindo telhados, carros e áreas abertas. Além do fenômeno, a chuva veio acompanhada de rajadas de vento e pancadas intensas.

Pouco depois, o clima instável avançou para a região central de Brasília. No Plano Piloto, também foram registradas chuvas fortes acompanhadas de trovoadas, especialmente no Eixo Monumental, Sudoeste e Cruzeiro e Jardim Botânico. A visibilidade ficou reduzida e motoristas precisam redobrar a atenção.

O que diz o Inmet?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF registrou temperatura mínima de 20°C durante a manhã, em Planaltina, e a máxima deve atingir os 32°C no decorrer da tarde. as chances de chuva para esta semana eram consideradas isoladas, mas a combinação de calor e alta umidade favoreceu a formação das nuvens mais carregadas que atingiram as regiões de forma rápida e isolada. As chances de chuva são remotas e, caso ocorram, devem ser rápidas, fracas e isoladas, no início da noite.

Em caso de precipitações, são esperadas trovoadas; já os ventos permanecem de fracos a moderados. O cenário deve permanecer estável nos próximos dias, com muito calor, baixa umidade e possibilidade de chuvas isoladas, segundo o órgão.