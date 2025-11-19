Quadras da Estrutural ficarão sem energia nesta quinta; veja quais

O fornecimento de energia elétrica será interrompido em áreas da Estrutural, nesta quarta-feira (19/11), para melhorias e modernização na rede. Serão afetadas as quadras 3, 4, 5, 14, 15, 16 e 17 do Setor Oeste. O desligamento está programado para 9h às 15h e ocorre para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Com informações da Agência Brasília