Quem é Celso Eloi, novo presidente do BRB

Celso Eloi de Souza Cavalhero, superintendente da Caixa Econômica Federal, foi indicado, nesta terça-feira (18/11), pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ao cargo de presidente do Banco de Brasília (BRB). A indicação ocorre após Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco, ter sido afastado por decisão judicial. Ele foi alvo da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal (PF) para investigar vendas de títulos de crédito falsos.
A nomeação de Eloi ainda precisa ser aprovada pela Câmara Legislativa do DF. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a escolha visa "garantir a continuidade administrativa e financeira do BRB". O banco também está sob investigação da Polícia Federal.
Superintendente da Caixa é formado em ciências contábeis
Celso Eloi é formado em ciências contábeis pela Associação de Ensino Superior do Distrito Federal e bacharel em direito pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Atuou na função de gerente no Banco Meridional do Brasil, entre os anos de 1987 e 1990. Em seguida, tornou-se servidor da Caixa Econômica. É superintendente executivo do órgão desde 2020, em Brasília.
