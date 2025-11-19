InícioCidades DF
"É possível acabar com o racismo com iniciativas de equidade", diz advogado

Segundo o ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos Roberto Caldas é essencial que se considere as diferenças de oportunidades na promoção de iniciativas para igualdade racial

19/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Histórias de consciência mulheres em movimento. Roberto Caldas - (crédito: Minervino Júnior/CB)
"É possível acabar com o racismo", destacou o advogado e ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos Roberto Caldas, no CB Debate — Histórias de Consciência: mulheres em movimento, nesta quarta-feira (19/11). “É uma construção cultural, um caminho que ainda precisamos percorrer. Mas sou otimista de que podemos avançar”, revelou.

No entanto, para o magistrado, é preciso ser exemplificativo, com iniciativas de equidade, para que haja transformação, como a promoção de cotas raciais. “Precisamos cuidar daqueles que tiveram menos oportunidades de se desenvolver do ponto de vista econômico, social, educacional e de saúde. Tudo isso importa. Então, é possível a revolução”, afirmou.

Segundo Caldas, a mudança deve começar nos primórdios de ensino: “O que precisamos fazer é divulgar e educar, especialmente em direitos humanos. Essa educação deve começar cedo: desde a primeira infância, na escola, deve-se falar sobre igualdade, acesso e sobre garantir oportunidades para quem não tem, por exemplo, condições de estudar em uma escola particular com melhores recursos”.

O Correio Braziliense realizou, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras.

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 19/11/2025 20:52
