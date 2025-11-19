Advogada diz que racismo não acontece só em novembro e destaca necessidade de ações afirmativas

Por Manuela Sá

A advogada e ex-administradora do Plano Piloto Ilka Teodoro destacou a necessidade de discutir questões raciais o ano inteiro, não somente em novembro, Mês da Consciência Negra. “O racismo não acontece só em novembro. Então, a gente precisa que esse assunto esteja na agenda, no debate público”, disse ela, durante o CB.Debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, promovido pelo Correio Braziliense nesta quarta-feira (19/11).

A advogada também falou sobre a participação feminina negra na área jurídica. “Falhamos muito em garantir direitos para as mulheres negras. Infelizmente, quando fazemos uma análise do Judiciário como um todo, da representatividade, da presença de mulheres negras como advogadas, construindo tese, discursos e fazendo defesa de direitos, ela ainda é pouca”, criticou.

Para promover a participação de mulheres negras, Ilka apontou ações afirmativas e respeito como caminhos possíveis: “Representatividade é um primeiro passo. Quando a gente começa a acessar os espaços, começamos a transformar o universo jurídico. Ele só muda se a gente tiver a maior presença de mulheres negras. Ações afirmativas são importantes, assim como o respeito para aquelas que já estão lá”.

