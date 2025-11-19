"Marchamos por reparação", diz representante da Marcha das Mulheres Negras

Durante sua fala no CB.Debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, Janira Sodré comentou sobre o legado humanitário de mulheres negras em suas comunidades. A representante da Marcha das Mulheres Negras, que acontece na próxima terça-feira (25/11), na Esplanada dos Ministérios, destacou que o movimento é uma oportunidade de mostrar que as mulheres negras são múltiplas e ocupam muitos lugares.

“Estamos em marcha por reparação histórica e bem-viver”, afirmou. Além disso, ela relatou as conquistas durante os 10 anos que separam a primeira da segunda edição do evento. “Construímos um clube concentrador que atinge mulheres negras do mundo inteiro, num ambiente orgânico. Entendemos que a marcha é um processo organizativo que reúne muitas mulheres negras em movimento”, frisou.

Janira destacou em sua fala a temática do bem-viver, trazendo ancestralidade, memória afetiva e ponderações sobre a vulnerabilidade dos corpos negros. Ela traçou um paralelo entre uma memória de sua mãe cozinhando e a insegurança alimentar. “Eu me lembro que minha mãe sempre colocava uma pimenta biquinho e um ramo de coentro no arroz branco para dar uma dignidade poética de uma qualidade de vida em um ambiente de escassez material, porém, de muita profundidade espiritual”, contou.

Ela reforçou, ainda, o importante papel da governança de mulheres negras em comunidades. “Pesquisas do Conselho Nacional de Segurança Alimentar no Brasil mostram que em um ambiente que tem uma mãe de terreiro, uma zeladora ou uma ialorixá, não há crianças desnutridas nessas comunidades”, ressaltou.

Para ela, há um legado de dignidade humanitária das mulheres negras. “Esse cuidado e esse zelo podem ser inspirações para a perspectiva que nós temos para potencializar ainda mais as reflexões do bem-viver”, destacou.

O Correio Braziliense realizou, nesta quarta-feira (19/11), o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento teve transmissão ao vivo pelo YouTube.

Assista à integra do evento:

