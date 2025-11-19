Idosa é atacada por dois cachorros no Guará I e mobiliza bombeiros

Idosa é atacada por dois cães no Guará I - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma idosa foi atacada por dois cachorros na manhã desta quarta-feira (19/11) na QI 16 do Guará I, causando mobilização do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo o CBMDF, a mulher apresentava machucados no antebraço esquerdo e na perna direita, provocados pelas mordidas. Assim que a equipe chegou ao local, iniciou os primeiros atendimentos e fez curativos para estancar os ferimentos. Apesar do susto, a idosa estava consciente e orientada.

A vítima preferiu ser encaminhada ao hospital por familiares. Não há informações sobre o paradeiro dos cães após o ataque nem sobre quem seria o responsável pelos animais.