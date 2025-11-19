Copa Sesi de Foguetes reúne estudantes do DF em competição científica

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) promoveu, nessa terça e quarta (18 e 19/11), a primeira edição da Copa Sesi de Foguetes. O campeonato tinha como principal objetivo lançar foguetes o mais distante possível em linha reta, usando como propulsão apenas a reação entre vinagre (4% de ácido acético) e bicarbonato de sódio.

Com apoio do Conselho Nacional do Sesi, o torneio reuniu 20 equipes de escolas públicas e privadas, cada uma com até quatro integrantes, incluindo um professor-orientador que atuou como técnico. A competição teve como objetivo despertar o interesse dos jovens por física, química, matemática, engenharia e astronáutica.

Além das provas práticas, as equipes participaram de apresentações técnicas nos estandes onde exibiram seus projetos científicos e de uma programação paralela com palestras e oficinas. A abertura oficial foi na terça-feira (18/11), no Sesi Taguatinga, com a apresentação dos projetos aos avaliadores e atividades formativas. Nesta quarta-feira (19/11), pela manhã, os estudantes foram até o Taguaparque para o lançamento dos foguetes e, à tarde, voltaram ao Sesi Taguatinga para as etapas finais e a cerimônia de premiação que entregou certificados, medalhas e troféus aos participantes.

A premiação reconheceu o desempenho técnico e científico das equipes. O grupo Órion Rocket, do Sesi-DF, conquistou o primeiro lugar na categoria de maior distância de lançamento, seguido pelo Rocket Horizon, do Colégio La Salle, e pelo Spaces, também do Sesi-DF. O prêmio de melhor desempenho na apresentação ficou com Os Fogueteiros do Recanto, do Centro de Ensino Médio 804, do Recanto das Emas.

O Sky Booster, do Sesi-DF, venceu como melhor projeto científico, enquanto o Med Station, do Instituto Federal de Brasília, foi o destaque no design técnico. A equipe Cafit, do Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Técnica do Gama, recebeu o reconhecimento de base mais segura. O Brazfog, do Centro Educacional 2 de Brazlândia, foi eleito equipe destaque, e o Trio Rocket II, do Centro Educacional 4 de Taguatinga, levou o prêmio especial Esse Foguete Tem de Voar.