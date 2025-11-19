Idosa fica ferida após ser atropelada ao tentar atravessar via no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher idosa ficou ferida após ser atropelada no fim da manhã desta quarta-feira (19/11) na Quadra 25 do Setor Leste do Gama. O acidente ocorreu por volta das 12h, quando a vítima tentava atravessar a via e foi atingida por um veículo modelo Ônix.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia tambpém: Idosa é atacada por dois cachorros no Guará I e mobiliza bombeiros



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviou duas viaturas para o socorro. Ao chegarem, os militares encontraram a mulher caída na pista e iniciaram imediatamente os atendimentos, seguindo os protocolos de trauma. Duas faixas da via precisaram ser isoladas para garantir a segurança do trabalho de resgate e evitar novos acidentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após avaliação inicial, a idosa foi estabilizada e encaminhada para o hospital de referência da região. O estado de saúde dela não foi divulgado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permaneceu no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.