Vídeo: Cachorro é resgatado após cair em buraco de 10 metros em Ceilândia

Um cachorro foi resgatado após cair em um buraco de uma construção com cerca de 10 metros de profundidade em um galpão na QNO 02, em Ceilândia. O fato ocorreu na tarde de quarta-feira (20/11) e mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF).
O animal foi retirado do buraco com o auxílio de uma corda e não apresentava lesões. Veja o momento do resgate:
O cachorro, que aparentava estar em boas condições de saúde, foi entregue ao responsável pelo galpão.
postado em 20/11/2025 10:50