Vídeo: Cachorro é resgatado após cair em buraco de 10 metros em Ceilândia

Cachorro é resgatado após cair em buraco de 10 metros de profundidade em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um cachorro foi resgatado após cair em um buraco de uma construção com cerca de 10 metros de profundidade em um galpão na QNO 02, em Ceilândia. O fato ocorreu na tarde de quarta-feira (20/11) e mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

O animal foi retirado do buraco com o auxílio de uma corda e não apresentava lesões. Veja o momento do resgate:

O cachorro, que aparentava estar em boas condições de saúde, foi entregue ao responsável pelo galpão.