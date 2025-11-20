InícioCidades DF
RESGATE

Vídeo: Cachorro é resgatado após cair em buraco de 10 metros em Ceilândia

O animal foi resgatado pelos bombeiros com o auxílio de uma corda, não apresentava lesões, e foi entregue ao responsável pelo galpão onde estava o buraco

Cachorro é resgatado após cair em buraco de 10 metros de profundidade em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um cachorro foi resgatado após cair em um buraco de uma construção com cerca de 10 metros de profundidade em um galpão na QNO 02, em Ceilândia. O fato ocorreu na tarde de quarta-feira (20/11) e mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

O animal foi retirado do buraco com o auxílio de uma corda e não apresentava lesões. Veja o momento do resgate:

 

O cachorro, que aparentava estar em boas condições de saúde, foi entregue ao responsável pelo galpão.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 20/11/2025 10:50
