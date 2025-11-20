Bombeiros resgatam periquito-rei em residência em Sobradinho

Ave foi resgatada pelos bombeiros em quintal de residência em Sobradinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um periquito-rei no quintal de uma residência na quadra 2, em Sobradinho. O animal, típico do Cerrado, foi recolhido em boas condições aparentes de saúde e encaminhado aos cuidados do Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS) para observação.

O resgate, ocorrido na manhã dessa quarta-feira (19/11) foi realizado no âmbito do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025 e coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM). O projeto visa atender ocorrências envolvendo o resgate de animais silvestres vertebrados, como aves, mamíferos e répteis nativos.

Em caso de presença de animais silvestres em áreas residenciais, recomenda-se manter distância, isolar o local e acionar imediatamente o CBMDF pelo telefone 193.



Ave foi resgatada pelos bombeiros em quintal de residência em Sobradinho (foto: Divulgação/CBMDF)

