Três procurados pela Justiça foram presos em menos de 12 horas no DF

Três procurados são presos em menos de 12 horas pela PMDF - (crédito: DIvulgação/PMDF)

Três pessoas procuradas pela Justiça foram presas entre a tarde de quarta (19/11) e a madrugada de quinta-feira (20/11) por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21).

O primeiro detido estava foragido desde 17 de novembro após não retornar ao sistema prisional ao fim do último saidão e foi localizado durante um patrulhamento preventivo no no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS), Setor Comercial Sul. De acordo com os militares, o suspeito mudou de rota repentinamente ao perceber a aproximação da viatura. A atitude suspeita motivou a abordagem. Inicialmente, ele apresentou nome falso mas, após verificação detalhada dos militares, a identificação verdadeira foi confirmada. O suspeito foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte).

Pouco tempo depois, um homem condenado por estupro de vulnerável, com pena estabelecida em 13 anos em regime fechado, foi encontrado. A prisão foi feita após o compartilhamento de informações entre os serviços de inteligência do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Polícia Federal, que indicavam que o procurado estaria entre o Paranoá e o Itapoã. Localizado e preso, o homem foi encaminhado à Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI).

Durante a madrugada, uma mulher foi presa na 708 Sul por um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Segundo os militares, a suspeita entrou em um beco e decidiram fazer a abordagem. Sem documento, a mulher apresentou informações falsas e contraditórias até revelar sua verdadeira identidade policial. A detida também foi levada à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte).