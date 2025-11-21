Homem é preso com 20 tabletes de maconha após denúncia, em Ceilândia

PMDF apreende 20 tabletes de maconha e prende homem por tráfico na QNM 26 - (crédito: Divulgação: PCDF)

Na noite desta quinta-feira (20/11), os policiais militares do Batalhão de Rotam prenderam um homem com 20 tabletes de maconha em Ceilândia, no Distrito Federal.



A equipe recebeu a denúncia de um homem que relatou uma possível situação de tráfico de drogas na QNM 26, Conjunto C. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram dois homens. Um deles acelerou o passo ao notar a aproximação da viatura, enquanto o segundo tomou direção oposta. Ambos foram alcançados e abordados.

Durante a abordagem, foram encontradas duas porções de substâncias, uma de maconha e outra de cocaína. A mulher de um dos homens autorizou a entrada da equipe na residência.

No interior da casa, os policiais localizaram 20 tabletes de maconha, além de uma faca e uma balança de precisão, materiais normalmente utilizados para fracionamento e preparo de drogas.

O homem assumiu a autoria do crime e afirmou que havia adquirido o material como pagamento de uma dívida.

Diante dos fatos, os envolvidos e todo o material apreendido foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.

